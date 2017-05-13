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مدرب زاناكو: حصلنا على نقطة من فريق «خبرة»

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مدرب زاناكو: حصلنا على نقطة من فريق «خبرة» مدرب زاناكو: حصلنا على نقطة من فريق «خبرة»

التحرير

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وجه نومبا مومامبا، المدير الفني لفريق زاناكو الزامبي، الشكر لجماهير النادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي المنعقد بعد المباراة.

وقال مومامبا: "أشكر الجماهير على الاستضافة، وأيضا فندق الإقامة والتعامل مع البعض كان جيدا".

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وأضاف المدير الفني للفريق الزامبي: "المباراة كانت صعبة جدا، وحصلنا على نقطة من أرض الفريق المنافس، ولعبنا مباراة أمام فريق يمتلك خبرات ومنظم جداً". 

وتابع المدرب: "مباراة العودة في زامبيا لن تكون سهلة وتحتاج إلى تخطيط، أداء زاناكو كان جيد تكتيكيا ونفذنا خططتنا"، مختتما بقوله: "الأهلي لعب كفريق واحد ولم يعتمد على لاعب معين".

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