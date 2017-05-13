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أوساسونا يفوز على غرناطة.. وإسبانيول يسقط أمام فالنسيا

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أوساسونا يفوز على غرناطة.. وإسبانيول يسقط أمام فالنسيا أوساسونا يفوز على غرناطة.. وإسبانيول يسقط أمام فالنسيا

التحرير

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تمكن فريق أوساسونا من تحقيق الفوز على نظيره غرناطة، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب اينياكي فيكاندي، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني. 

أحرز أوساسونا الهدف الأول في الدقيقة الـ24 عن طريق اللاعب جون ستيفن، ثم عادل غرناطة النتيجة في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب ادريان راموس، ثم عاد أوساسنا في الشوط الثاني وأحرز هدف الفوز في الدقيقة الـ71 عن طريق اللاعب كينان كودرو. 

وبهذا الفوز رفع أوساسونا رصيده للنقطة 22 في المركز قبل الأخير، بينما تجمد رصيد غرناطة عند النقطة 20 في المركز الأخير. 

يذكر أن الفريقين هبطا رسمًيا إلى دوري الدرجة الأولي من الدوري الألماني. 

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وفي نفس الجولة، تلقى فريق إسبانيول الهزيمة من فالنسيا، بهدف دون رد، في المباراة التي كانت بينهما على ملعب باور 8. 

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب خوسي لويس جايا في الدقيقة 75 من عمر المباراة. 

ورفع فالنسيا رصيده للنقطة 46 ليحتل المركز الحادي عشر بالمسابقة، فيما توقف رصيد إسبانيول عند النقطة 53 في المركز التاسع. 

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