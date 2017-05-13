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محلل ليبي: مصر تضغط على المجتمع الدولي لتسليح جيشنا

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محلل ليبي: مصر تضغط على المجتمع الدولي لتسليح جيشنا محلل ليبي: مصر تضغط على المجتمع الدولي لتسليح جيشنا

التحرير

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قال المحلل الليبي، عبد الستار حتيتة، إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح ، وقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، حمل العديد من الرسائل، أولها التأكيد على وحدة التراب الليبي، وأن ليبيا ستظل دولة موحدة، مشيرًا إلى أن هذه رسالة لكل من تحدث عن احتمالية التقسيم أو قيام فيدرالية وغيرها من المخططات.

وأضاف حتيتة، خلال لقاء له عبر فضائية «الغد العربي»، اليوم السبت، أن اللقاء أكد أيضًا ضرورة أن يرفع المجتمع الدولي حظر إمداد الجيش الوطني الليبي بالسلاح، مؤكدًا أن هذا الأمر عرقل عمليات الجيش الليبي فيما يتعلق بمحاولات فرض الاستقرار.

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وأوضح أن «هدف هو الضغط على المجتمع الدولي كي ينتبه إلى ضرورة تسليح الجيش الليبي، وهو الأمر الذي أكد عليه المتحدثين المصريين في المحافل الدولية، على اعتبار أن المجتمع الدولي عليه مسئولية كبيرة من أجل إعادة الاستقرار في ليبيا، وهو الأمر الذي لن يتحقق مع استمرار حظر تسليح الجيش الليبي».

وأكد أن «مصر لا يمكنها حل تلك المشكلة بشكل فردي من خلال توريد السلاح للجيش الليبي»، مشدّدًا على أن القاهرة تعمل من خلال المنظومة الدولية ممثلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

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التحرير

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