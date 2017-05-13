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نائب رئيس مجلس الدولة: سجلنا موقفا تاريخيا باختيار «الدكروري»

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نائب رئيس مجلس الدولة: سجلنا موقفا تاريخيا باختيار «الدكروري» نائب رئيس مجلس الدولة: سجلنا موقفا تاريخيا باختيار «الدكروري»

التحرير

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قال المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، مساء السبت، إن توصيات مجلس الدولة كانت قانونية وليست سياسية، موضحًا أن المجلس لم يمتنع اليوم عن تنفيذ القانون بل نظر إلى أحد بدائل القانون.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أنه تم اختيار المستشار يحيى الدكروري، بناءً على الأقدمية بأن يصبح رئيسًا لمجلس الدولة العام القادم، لافتًا إلى أن المجلس له موقف تاريخي.

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وتابع أن «مجلس الدولة لم يتحد البرلمان ولكن باختيارنا الدكروري سجلنا موقفا قانونيًا تاريخيًا».

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التحرير

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