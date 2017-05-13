«الشحات الجندي»: «نعيش حالة من الفلتان»

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قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، مساء السبت، إننا نعيش في مرحلة غريبة عن المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الفلتان نعيش بها، وأصبحنا لا نتحمل بعضنا البعض.

أضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن التعصب بين الأمم يؤكد لنا أن لدينا كراهية وأفكار مغلوطة، متابعًا أن علينا جميعًا أن نتخلص من الكراهية عن طريق التوعية الذي يقوم بها الأزهر والمؤسسات الدينية.

وأوضح أن الدين الإسلامي يتصف بالسماحة والحب والتواصل مع الأخرين بالخير، ولم يحسنا أبدًا على الكراهية، لافتًا إلى أن «لدينا بالفعل أشخاص قادرين على عملية التوعية، والأزهريون منهجهم وسطي ويتفهمون جيدًا كيفية مخاطبة المواطنين».

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وتابع أن «فاقد الشيء لا يُعطيه، أن من لم يتفهم مدي الكراهية وليس لديه منهج وسطي لن يتمكن من نشر التوعية الصحيحة التي نرغب بها»، مشيرًا إلى أن مجمع البحوث الإسلامية كان غير راضي تمامًا عما صرح به الشيخ سالم عبد الجليل.

واصل أن الأزهر الشريف يجهز بإطلاق قانون يحرم الحض على الكراهية، مؤكدًا أن ستكون هناك عقوبات ننتظرها جميعًا لمن ينشر الكراهية.