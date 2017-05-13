نشأت الديهي: لا فرق بين أبي بكر البغدادي ويوسف زيدان

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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، مساء السبت، تصريحات الدكتور يوسف زيدان، التي وصف فيها القائد صلاح الدين الأيوبي، بأنه أحد «أحقر» الشخصيات في التاريخ الإنساني، قائلًا إنه «يري زيدان بعد هذه التصريحات وكأنه وزيرًا لثقافة داعش».

أضاف الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «TEN»: «زيدان يخرج علينا من حين لآخر ليحاول أن يُكسِر ويهدم ثوابت الناس، هذا المشّوه فقط يحاول أن يشوه ثوابت هذه الأمة، لأنه رجل مشوّه وجدانيًا وفكريًا».

تابع «لا أرى فارق بين أبو بكر البغدادي ويوسف زيدان، كلاهما يقوم بتشويه الدين وهدم الثوابت، أحد مرتزقة الثقافة، يشوِه لأنه مشوّه، وأولى به أن يكون وزيرًا لثقافة داعش، لدينا نكبة حقيقة في نخبنا».

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أكد أن «زيدان أكذوبة هذا العصر، وحينما بحثنا في تاريخه وجدنا أنه شكك في الإسراء والمعراج، وفي صوم رمضان، ويقول إن جيش مصر ليس خير أجناد الأرض، هؤلاء هم أدعياء الثقافة».