مسئول سعودي: قمة ثلاثية بين مصر وأمريكا والمملكة نهاية مايو

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قال عبد العزيز المتحمي، عضو مجلس الشورى السعودي ولجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية، إن المملكة ومصر هما عمودا الخيمة للأمة العربية، لافتًا إلى أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي سوف تستضيفها الرياض في 23 من الشهر الجاري، ثلاث قمم في قمة واحدة.

أشار المتحمي، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، اليوم السبت، إلى أنه تمت دعوة 25 دولة عربية وإسلامية إلى الآن، فضلًا عن حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارته الأولى للمنطقة العربية، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد على أهمية المملكة ومكانتها لدى العالم باعتبارها العاصمة الإسلامية.

وفوجئت مقدمة البرنامج، الإعلامية لبنى عسل، بانقطاع المكالمة الهاتفية مع المسئول السعودي، بسبب نفاذ رصيده، فيما استقبلت ذلك بنوبة ضحك، وعاود «المتحمي» الاتصال، مقدمًا الاعتذار للمشاهدين.

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ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك لقاء قمة ثلاثي يجمع بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي.