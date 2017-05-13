جبروت امرأة .. زوجة تقتل زوجها " قتلته في الأساسنير عشان هددني أنه هيرجع لمراته الأولي"

سمر العشري

أدلت المتهمة بقتل زوجها باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قالت المتهمة في اعترافها أنها أحبت المجني عليه وتعلقت به كثيراً منذ نحو خمس سنوات وحينها كانت متزوجة من أخر فطلبت منه الطلاق حتي تتزوج من المجني عليه .

كما أشارت المتهمة أنه منذ سنة تقريبا بدأت الخلافات الأسرية العادية التي تدور في أي بيت بين أي زوجين فقرر المجني عليه الهروب منها والرجوع لزوجته الأولي ومن هنا “اشتعلت نار الغيرة وقررت الانتقام منه”، لافته أنه في يوم الحادث ذهبت إلي جزار من جيرانها وأحضرت منه كزلك .

وأضافت المتهمة في اعترافها، أنها قامت بالاتصال بزوجها وطلبت منه لقائه بجحة أن نجلها مريض ويجتاح لزيارة أحد الأطباء وقامت بالاختباء في غرفة الأساسنير بمدخل العقار وبعد نزوله من الشقة مباشرة قامت بالاعتداء عليه حتي لقي مصرعه.

وكان قسم شرطة دار السلام تلقي بلاغا من “محمد أ م أ” وهو صاحب مسبك معادن بوفاة شقيقه “أشرف أ م أ” صاحب مسبك معادن وبسؤال المبلغ أتضح أن أخر مرة رأي أخوه عندما تلقي تليفون ونزل من مسكنه وتعرض له مجهولين بالضرب بطعنات حتي لقي مصرعه.

ومن خلال البحث وردت معلومات للمباحث تفيد بأن زوجته الثانية “بسيمة س ج ع ” هي التي قتلته وذلك بعد رجوعه لزوجته الأولي وبعد مواجهتها من قبل المباحث اعترفت بارتكاب الواقعة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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