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بالصور.. تعادل مخيب للأهلي أمام زاناكو في دوري الأبطال

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بالصور.. تعادل مخيب للأهلي أمام زاناكو في دوري الأبطال بالصور.. تعادل مخيب للأهلي أمام زاناكو في دوري الأبطال

التحرير

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تعادل الأهلي أمام ضيفه زاناكو الزامبي، دون أهداف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب «برج العرب» ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

حاول المارد الأحمر في الشوط الأول، الوصول لشباك الضيوف في أكثر من فرصة، كانت أبرزها رأسية الإيفواري سليماني كوليبالي، دون جدوى. 

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وفي الشوط الثاني دفع حسام البدري، المدير الفني للأهلي بوليد سليمان بدلًا من ميدو جابر، ومؤمن زكريا بدلًا من جونيور أجاي، وكريم نيدفيد بدلًا من حسام غالي، لكنه فشل أيضًا في هز شباك الفريق الزامبي.

وجاءت أخطر فرص المباراة لكوليبالي في الدقيقة 92 والتي سددها في جسد حارس زاناكو بطريقة غريبة.

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التحرير

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