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أرسنال يدك حصون ستوك سيتي برباعية في البريميرليج

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أرسنال يدك حصون ستوك سيتي برباعية في البريميرليج أرسنال يدك حصون ستوك سيتي برباعية في البريميرليج

التحرير

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خسر فريق ستوك سيتي من ضيفه أرسنال، برباعية لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على إستاد بريطانيا، ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

تقدم أرسنال في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب أوليفيه جيرو، ليضيف مسعود أوزيل الهدف الثاني في الدقيقة 55، ثم يقلص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 67 عن طريق اللاعب بيتر كراوتش، ثم عاد أرسنال للتهديف مرة أخرى في الدقيقة 76 عن طريق أليكسيس سانشيز، ثم عزز جيرو النتيجة بهدف في الدقيقة 80 من عمر المباراة. 

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ورفع أرسنال رصيده للنقطة 69 في المركز الخامس بجدول المسابقة، فيما توقف رصيد ستوك عند النقطة 41 في المركز الثالث عشر بجدول الدوري. 

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