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خبير اتصالات يقدم نصائحه للمواطنين لحماية أجهزتهم من "فيروس الفدية"

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خبير اتصالات يقدم نصائحه للمواطنين لحماية أجهزتهم من "فيروس الفدية" خبير اتصالات يقدم نصائحه للمواطنين لحماية أجهزتهم من "فيروس الفدية"

مصراوي Masrawy

حسام صالح خبير تكنولوجيا الاتصالات

كتبت – سحر عزام :

قال حسام صالح، خبير تكنولوجيا الاتصالات، إن ما أطلق عليه فيروس الفدية عبارة عن هجمات إليكترونية تهاجم أجهزة الكمبيوتر لتشفير الملفات وفك تشفيرها مقابل مادي يتم دفعه لاستردادها مرة أخرى.

وأضاف صالح في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم السبت، أن من صمم هذا الفيروس أجهزة ومؤسسات كبرى وليس شخص بمفرده نظرا لاستغلال الفيروس ثغرات أمنية في الحواسب والوصول للملفات المخزنة على هذه الأجهزة، ناصحا المواطنين بتحديث أنظمة التشغيل المختلفة وتحديث برامج مكافحة الفيروسات.

وأشار خبير تكنولوجيا الاتصالات لضرورة عدم فتح أي ملف غير معلوم مصدره سواء على أجهزة المحمول أو الكمبيوتر أو أي جهاز موصول بشبكة الإنترنت، لافتًا إلى إن تحديث أنظمة التشغيل والبرامج سبب رئيسي في بطء الإنترنت في العالم خلال هذه الفترة.​

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