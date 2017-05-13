بالصور.. مسح شامل بالوادي الجديد لاستخرج كنوز "البجوات" و"هيبس"

الوادي الجديد - محمد الباريسي

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفقة وفد من هيئة الاستشعار من بعد، منطقتي "البجوات" و"هيبس" الأثريتين شمالي واحة الخارجة، وذلك لإجراء مسح شامل لهما يهدف إلى الكشف عما يحويانه من كنوز ومقابر أثرية.

وخلال الزيارة، وجه المحافظ إلى ضرورة تطوير المنطقتين ورفع كفاءتهما بما يزيد من عوامل الجذب السياحي بهما. كما لفت إلى أن تنسيقًا يُجرى مع وزير الآثار لفتح المنطقتين 3 ساعات يوميًا وبالمجان لزيارات مواطني المحافظة .​