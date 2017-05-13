96 مواطنًا يحصلون على باكيات بسوق شبين القناطر الجديد

بنها - أ ش أ:

أعلن رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية محمد الحسيني عن حصول 96 مواطنًا من المحافظة على باكيات سوق شبين القناطر الجديد، بعد أن تم إجراء القرعة العلنية، اليوم السبت، والتي تقدم لها 500 شخص.

وقال الحسيني - في تصريح صحفي - إن مجلس المدينة أصدر قرارًا بنقل سوق النعناعية أكبر الأسواق بشبين القناطر، والذي يقع في قلب المدينة منذ أكثر من 15 عامًا، إلى منطقة عزبة أبو خضرة، وتم الاتفاق على تخصيص باكيات للبائعين لإعادة الشكل الحضاري وحل الاختناقات المرورية بمداخل المدينة ومحطة السكة الحديد.​