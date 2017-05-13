حفتر يغادر القاهرة بعد بحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا مع السيسي

القاهرة - (د ب أ):

غادر القاهرة مساء اليوم السبت المشير خليفة حفتر الذي عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما لـ " الجيش الوطني الليبي"، عائدا على رأس وفد بطائرة خاصة إلى طبرق بعد لقاء جمعة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بحثا خلاله آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وكان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية قد صرح عقب اللقاء إن السيسي "أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية وسعيها المستمر للتوصل إلى حل سياسي من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف، بما يساهم في عودة الاستقرار لهذا البلد".

وقال يوسف في بيان أصدره فى هذا الشأن إن السيسي شدد على "أهمية إعادة لحمة ووحدة المؤسسة العسكرية الليبية التي نشأت منذ 77 عاماً على يد أبناء ليبيا من مختلف مناطقها، وشدد على أهمية رفع القيود المفروضة على توريد السلاح للجيش الليبى".

وتعيش العاصمة الليبية طرابلس والمناطق المحيطة بها، على وقع اشتباكات تحدث بين فترة وأخرى بين كتائب ومليشيات ذات انتماءات مختلفة، وتسيطر على مواقع متفرقة من العاصمة.

وبشكل عام فإن انتماء هذه الكتائب والمليشيات تتمحور بين كتائب داعمة للوفاق الوطني وحكومة السراج، وأخرى داعمة لحكومة الإنقاذ.