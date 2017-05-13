فيديو| «فيات» تكشف عن الجيل الجديد من سيارتها «بونتو»

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كشفت شركة "فيات" الإيطالية عن الجيل الجديد من سيارتها المدمجة متوسطة الحجم الشهيرة "بونتو"، وذلك في إطار استعدادها لطرحها بشكل رسمي في أحد المحافل الدولية للسيارات.

ووفقًا لموقع "درايف سبارك"، فإن الشركة الإيطالية عرضت مقطع فيديو تشويقي للسيارة بعنوان "أرجو"، والتي تمثل انطلاقة لجيل جديد من "بونتو".

وأظهر المقطع الدعائي للسيارة الجديدة مجموعة من السمات الشكلية الخاصة بالهيكل الخارجي لـ"راجو"، تكمن في تغير المصابيح واستخدام بتقنية "LED".

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وتنتظر الشركة الإيطالية أحد المحافل الدولية للكشف بشكل رسمي عن السيارة الجديدة، مع توقعات بعرضها في معرض باريس الدولي للسيارات خلال الصيف المقبل.



