«ألفاروميو» تطرح «ستيلفيو» الجديدة صيف 2017

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حددت شركة "ألفاروميو" الإيطالية موعد إطلاق سيارتها الجديدة "ستيلفيو" والتي كشفت عنها منذ أشهر قليلة في عدد من المعارض والمحافل الدولية الخاصة بالسيارات.

وبحسب صحيفة "كرستيان بوست"، فإن السيارة الرياضية متعددة الأغراض "SUV" ستكون مطروحة في الأسواق العالمية خلال فصل الصيف، غير أن الشركة الإيطالية لم تكشف عما إذا كانت السيارة ستكون مصحوبة بإصدارات أخرى.

شاهد أيضا

ويأتي تحديد الشركة الإيطالية لموعد طرح "ستيلفيو" الجديدة في 2018، بعد أن قامت خلال وقت سابق بطرحها في عدد من المحافل الدولية الكبرى خلال العام الجاري، وعلى رأسها معرضي ديترويت ونيويورك الدوليين.



