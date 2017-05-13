أخبار عاجلة

زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي -
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

«ألفاروميو» تطرح «ستيلفيو» الجديدة صيف 2017

Google+ Print
«ألفاروميو» تطرح «ستيلفيو» الجديدة صيف 2017 «ألفاروميو» تطرح «ستيلفيو» الجديدة صيف 2017

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حددت شركة "ألفاروميو" الإيطالية موعد إطلاق سيارتها الجديدة "ستيلفيو" والتي كشفت عنها منذ أشهر قليلة في عدد من المعارض والمحافل الدولية الخاصة بالسيارات.

وبحسب صحيفة "كرستيان بوست"، فإن السيارة الرياضية متعددة الأغراض "SUV" ستكون مطروحة في الأسواق العالمية خلال فصل الصيف، غير أن الشركة الإيطالية لم تكشف عما إذا كانت السيارة ستكون مصحوبة بإصدارات أخرى.

شاهد أيضا

ويأتي تحديد الشركة الإيطالية لموعد طرح "ستيلفيو" الجديدة في 2018، بعد أن قامت خلال وقت سابق بطرحها في عدد من المحافل الدولية الكبرى خلال العام الجاري، وعلى رأسها معرضي ديترويت ونيويورك الدوليين.


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي

زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي

وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية

وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية

وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات

وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات

حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان

حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان