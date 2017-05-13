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لهذا السبب أُصيبت مصانع «رينو ونيسان» بالهجمات الإلكترونية

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لهذا السبب أُصيبت مصانع «رينو ونيسان» بالهجمات الإلكترونية لهذا السبب أُصيبت مصانع «رينو ونيسان» بالهجمات الإلكترونية

التحرير

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طالت الهجمات الإلكترونية الموسعة التي حذرت منها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا منذ ساعات، مصانع بعض شركات السيارات، ما تسبب في تعطل حركة الإنتاج بشكل جزئي.

ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فإن مصانع "نيسان ورينو" تعرضت لاختراق فني، أدى إلى توقف حركة العمل بشكل واضح في بعض خطوط الإنتاج الخاصة بالشركتين.

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وأكدت الصحيفة أن التحالف القوي الذي يجمع بين "رينو ونيسان"، العامل الرئيسي في إصابة مصنعيهما بشكل خاص، لافتة إلى أن الأنظمة الحاكمة لعملية الإنتاج في كلا المصنعين، هي التي أدت إلى سهولة اختراقهما، ومن ثم إصابة بعض خطوط الإنتاج بتعطل جزئي.

كانت العديد من الشركات والمؤسسات على مستوى العالم، تعرضت لهجمات إلكترونية مكثفة، أمس الجمعة، ما تسبب في إصابة بعض المؤسسات بالشلل.

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التحرير

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