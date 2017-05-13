وزيرا النقل والزراعة يصلان الأقصر استعدادا لزيارة الرئيس لمحافظة قنا

التحرير

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وصل مساء اليوم السبت، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور محمد البنا وزير الزراعة، إلى مطار الأقصر الدولي، استعدادا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقبة لمحافظة قنا.

وأوضح مصدر مسئول بمطار الأقصر الدولي، أن وزيرا الزراعة و النقل، وصلا في السادسة من مساء اليوم على متن إحدى الرحلات الداخلية للمطار.

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وأشار لـ"التحرير" إلى أن الوزيران سيتوجهان إلى قنا صباح غد، استعدادا لوصول الرئيس وافتتاح عدة مشروعات بالمحافظة.

كما أنه من المقرر وصول الدكتور علي مصلحي وزير التموين في الحادية عشر من مساء اليوم إلى مطار الأقصر، استعدادا للزيارة الرئيس المرتقبة.