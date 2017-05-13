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«الاتصالات» تكشف أساليب التصدي لفيروس «الفدية الإلكتروني»

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«الاتصالات» تكشف أساليب التصدي لفيروس «الفدية الإلكتروني» «الاتصالات» تكشف أساليب التصدي لفيروس «الفدية الإلكتروني»

التحرير

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كشفت وزارة الاتصالات أن العديد من دول العالم ومن بينها تعرضت إلى هجمات إلكترونية لفيروس الفدية الإلكتروني (Ransomware) الذي يطلق عليه اسم (Jaff) و(WannaCry) . 

وقال الدكتور شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني إنه تم التواصل مع مسئولي الأمن السيبراني في كافة قطاعات الدولة الحيوية للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع وصول الفيروس إلى تلك القطاعات، موضحا أنه يمكن لأي جهة أو شخص يتعرض لمثل تلك الفيروسات التواصل مع المركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية (EG CERT) بإرسال رسالة إلى ([email protected]) 

وينتشر الفيروس الإلكتروني من خلال رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى المستخدمين مع مرفق ضار يحتوى على الفيروس، وبعد إصابة جهاز المستخدم فإنه يستغل الثغرة المعروفة باسم "MS17-010" لتصيب أجهزة أخرى على نفس الشبكة من أجل تحقيق انتشار سريع للفيروس الإلكتروني، ويمكن لهذا الفيروس أن يصيب الأجهزة الإلكترونية التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز من XP الى R2008، وفي حالة إصابة جهاز المستخدم بهذا الهجوم الإلكتروني فإنه يتم تشفير كافة الملفات الموجودة على جهاز الحاسب ويطلب من المستخدم دفع فدية كشريطة استرداد الملفات الخاصة به. 

وأوضحت وزارة الاتصالات أنه في هذا الصدد تم توجيه مجموعة من الإرشادات للمؤسسات والأشخاص تتمثل في اتباع الخطوات التالية: 

-التأكد من أن جميع برامج الحماية الخاصة بالمستخدمين تم تحديثها، والتأكد من وجود حزمة تحديثات (Patch) مايكروسوفت (MS17-010) لإغلاق الثغرة المستغلة فى الهجوم الإلكتروني، كذلك التأكد من اغلاق المنافذ الأتية على الخوادم (Port no):135و445. 

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وقالت الوزارة إن الهاكرز يستخدم عناوين بروتوكول الأنترنت IP التالية: 

"213.61.66.116, 171.25.193.9, 163.172.35.247, 128.31.0.39, 185.97.32.18, 178.62.173.203, 136.243.176.148, 217.172.190.251, 94.23.173.93, 50.7.151.47, 83.162.202.182, 163.172.185.132, 163.172.153.12, 62.138.7.231". 

وطالبت "الاتصالات" بمراجعة ما إذا تم اتصال بين حواسب المستخدمين والعناوين السابق ذكرها من خلال البرامج والأدوات المستخدمة لمراقبة وحماية الشبكات من الهجمات الإلكترونية. 

وأشارت إلى ضرورة أن يدرك المستخدمون خطورة هذه النوعية من الهجمات الإلكترونية وعدم فتح مرافق البريد الإلكتروني الضارة والغير موثوق من مصدرها و يجب أيضا التأكد من خلوها من البرامج الخبيثة من خلال برامج الحماية الخاصة بالمستخدم، لافتة إلى أنه يجب الاحتفاظ بنسخة من الملفات والبيانات الإلكترونية الهامة دوريا على جهاز خارجي منفصل عن الشبكة حتى يتم استعادتها بشكل صحيح في حالة الإصابة. 

وأوضح الدكتور شريف هاشم أنه من المبكر في الوقت الحالي تقدير حجم تأثر مصر بالهجمات الإلكترونية، مشيرا إلى أنه قدم تقريرا للمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الأعلى للأمن السيبراني يتضمن طبيعة الهجمة واجراءات الأمان والتحصين الجاري اتخاذها في الوقت الحالي. 

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التحرير

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