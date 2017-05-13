محافظ الوادي الجديد يقرر إزالة حظائر ماشية عشوائية بمدخل الخارجة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، إزالة حظائر الماشية المقامة جوار الطريق العام بمدخل مدينة الخارجة، واستخدام الأراضي في مشروعات جمالية أو زراعية، وتعويض أصحابها بأرض بديلة قريبة.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم السبت، أن "قرار الإزالة جاء بعد التأكد من عشوائية تلك الحظائر وما تمثله من مظهر سلبي بالمدينة".

وفي سياق ذلك، أمر المحافظ بتشكيل لجنة من (البيطري، وصندوق استصلاح الأراضي، والبيئة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وأملاك الدولة) لدراسة المقترح ومناقشته مع المختصين في موعد غايته الأربعاء المقبل.​