أخبار عاجلة

زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي -
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد يقرر إزالة حظائر ماشية عشوائية بمدخل الخارجة

Google+ Print
محافظ الوادي الجديد يقرر إزالة حظائر ماشية عشوائية بمدخل الخارجة محافظ الوادي الجديد يقرر إزالة حظائر ماشية عشوائية بمدخل الخارجة

مصراوي Masrawy

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، إزالة حظائر الماشية المقامة جوار الطريق العام بمدخل مدينة الخارجة، واستخدام الأراضي في مشروعات جمالية أو زراعية، وتعويض أصحابها بأرض بديلة قريبة.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم السبت، أن "قرار الإزالة جاء بعد التأكد من عشوائية تلك الحظائر وما تمثله من مظهر سلبي بالمدينة".

وفي سياق ذلك، أمر المحافظ بتشكيل لجنة من (البيطري، وصندوق استصلاح الأراضي، والبيئة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وأملاك الدولة) لدراسة المقترح ومناقشته مع المختصين في موعد غايته الأربعاء المقبل.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش

إخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية

إخلاء مطار ليدز في مدينة راتفورد البريطانية لأسباب أمنية

وزير الأوقاف: لن نسمح بشق الصف الوطني وإحداث فتنة

وزير الأوقاف: لن نسمح بشق الصف الوطني وإحداث فتنة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة