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حظك اليوم برج الميزان الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: لا تتورّط إطلاقاً في تصاريح مؤذية، بل حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو مخفية قدر المستطاع

عاطفياً: لا تكن عنيداً أو متشبثاً بآرائك، بل استمع إلى رأي الشريك وجادله بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة

صحياً: اختر من لائحة طعامك مأكولات مدروسة ومفيدة للصحة كما يقتضي نظامك الغذائي

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

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