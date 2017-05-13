أخبار عاجلة

زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي -
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج العذراء الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: إذا كنت تبحث عن الفرص المناسبة، فقد حان الوقت لتحقيق ذلك، لكن عليك حسن الاختيار بين العروض المقدَّمة إليك

عاطفياً: قد تجد نفسك حائراً في بعض القرارات الحاسمة، لا بأس إذا استعنت بالشريك لئلا تقع في الخطأ

صحياً: إبتعد عن المأكولات الغنية بالمكونات المسبّبة للإصابة بالكوليسترو

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 14/5/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى