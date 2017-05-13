10 معلومات عن فيروس الفدية - (انفوجراف)

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

ضرب هجوم إلكتروني واسع النطاق أجهزة الكمبيوتر حول العالم، الجمعة، باستخدام فيروس من برامج الفدية يطلق عليه "رانسوم وير" يمنع المستخدم من الوصول إلى المعلومات المخزنة على الكمبيوتر ويتم طلب أموالًا من المستخدمين حتى يستطيعوا استعادتها، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

ووصل عدد الهجمات لأكثر من 75 ألف هجوم في 99 دولة بنها مصر وكانت روسيا وأوكرانيا وتايوان هما الأكثر تضررًا وذلك - وفقا لما ذكرته شركة الأمن الإلكتروني "أفاست".

وقال خبراء أمن الكمبيوتر إلى أن ضعف البرمجيات التي زعموا أن وكالة الأمن القومي الأمريكي استغلته في وقت سابق أدى إلى إصابة أجهزة الكمبيوتر بأضرار جسيمة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الاختراق الإلكتروني أسفر عن إلغاء مواعيد العمليات الجراحية المسجلة، والكشوفات الطبية الروتينية، إضافًة إلى إرسال سيارات الإسعاف لنجدة حالات الطوارئ.

ويستخدم الفيروس ما يٌعرف ببرمجيات (وانا كراي) أو (وانا دكريبتور)، التي تستغل نقاط الضعف في أنظمة ميكروسوفت ويندوز.

ونشرت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) رسما بيانيا (انفوجراف) يوضح الطريقة التي يستخدمها القراصنة لاحتجاز بيانات الكمبيوتر ومنع أصحابها من الوصول إليها.

1- تسريب رمز خبيث "فيروس" إلى الكمبيوتر يتم عند استلامك ملفًا مصابًا وفتحه.

2- يقوم خادم القيادة والتحكم بإقفال جميع البيانات باستخدام مفتاح التشفير.

3- تصبح جميع البيانات على الكمبيوتر غير متاحة.

4- عندما تحاول فتح ملفاتك تظهر رسالة تطالبك بدفع فدية لتحرير بياناتك.

5- الدفع بآلية يصعب تعقبها.

6- إذا لم تدفع تفقد ملفاتك.

7- الدفع يتم لمستلم مجهول الهوية.

8- استلام مفتاح فك التشفير خلال ساعة.

9- التكلفة تصل إلى 1500 يورو.

10- مستشفى لوس أنجلوس دفع 17 ألف يورو لاستعادة بياناته.