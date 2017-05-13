مصر تدين الهجوم الإرهابي في ولاية بلوشستان الباكستانية

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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب نائب رئيس مجلس الشيوخ في ولاية بلوشستان الباكستانية، مما أسفر عن وفاة 25 شخصا وإصابة 35 آخرين.



وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن خالص التعازي لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الضحايا برحمته، ومتمنيا سرعة الشفاء للمصابين. وأكد على وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة الإرهاب الآثم، مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة التي تستهدف الأمن والاستقرار في كافة أرجاء العالم.