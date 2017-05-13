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الطيب يشكل لجنة لإعداد مشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين

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الطيب يشكل لجنة لإعداد مشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين الطيب يشكل لجنة لإعداد مشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين

التحرير

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قرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، تشكيل لجنة بإشراف المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني والتشريعي للأزهر الشريف، وذلك لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.

قال عبد السلام إن هناك عدة اجتماعات مع عدد من الخبراء والمختصين لعرض الأفكار الأولية على شيخ الأزهر، موضحا أن الطيب وجه بأن يتم العمل بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة على إعداد مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على هيئة كبار العلماء لمناقشته، ثم تقديمه إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.

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وأضاف أن الغرض من إعداد مشروع القانون المقترح، تجريم الحض على الكراهية ومظاهر العنف التي تمارس باسم الأديان وهي منها براء.

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التحرير

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