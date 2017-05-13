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«كوبر» يوافق على انطلاق الدوري بعد مواجهتي أوغندا

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«كوبر» يوافق على انطلاق الدوري بعد مواجهتي أوغندا «كوبر» يوافق على انطلاق الدوري بعد مواجهتي أوغندا

التحرير

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كشف مصدر بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، اقتنع بانطلاق الدوري بعد مواجهتي أوغندا بتصفيات كأس العالم، بعدما كان يرفض في البداية انطلاق البطولة في هذا الموعد.

وقال المصدر في تصريحات لـ"التحرير"، إن الجهاز المعاون نجح في إقناع كوبر بالأمر لا سيما وأن لاعبي الأهلي والزمالك لن يكونا بحاجة للعب مباريات في الدوري قبل مباراتي أوغندا خاصة وأنهما سيشاركان في لقاءات دوري أبطال إفريقيا وكذلك البطولة العربية، أي أنهما سيكونا في أتم الجاهزية فنيًا وبدنيًا.

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وتابع أن الجهاز الفني استقر على انطلاق المعسكر التحضيري للقاء أوغندا يوم 20 أغسطس المقبل، فيما ينضم اللاعبون المحترفون يوم 28 من نفس الشهر، حيث تبدأ فترة الأجندة الدولية التي تنتهي يوم 5 سبتمبر 2017.

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التحرير

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