الأمن يغلق مدرجات «التالتة شمال» أمام جماهير الأهلي

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شهدت مدرجات استاد برج العرب بالإسكندرية، والذي سيشهد مباراة الأهلي زاناكو، ببطولة إفريقيا، عددا قليلا من الجماهير، لا يتجاوز الـ 1000 مشجع.

وأغلقت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المباراة، مدرجات "الثالثة شمال" وعدم دخول أي مشجع للمدرجات.

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كانت إداراة الأهلي، قد حددت عدد 5000 مشجع، لحضور أولى مبارايات القلعة الحمراء، بالبطولة الإفريقية.

ويستضيف الأهلي نظيره زاناكو الزامبي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة، بستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مبارايات الجولة الأولى، من المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.