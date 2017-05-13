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«أجاي وكوليبالي» يقودان هجوم الأهلي أمام زاناكو

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«أجاي وكوليبالي» يقودان هجوم الأهلي أمام زاناكو «أجاي وكوليبالي» يقودان هجوم الأهلي أمام زاناكو

التحرير

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة زاناكو الزامبي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة، ببرج العرب، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي..

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في خط الدفاع: صبري رحيل، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي.

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في خط الوسط: حسام غالي، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: ميدو جابر، جونيور أجايي، سليماني كوليبالي.

بينما جاءت دكة البدلاء كالتالي..
 أحمد عادل عبد المنعم، كريم نيدفيد، سعد سمير، مؤمن زكريا، وليد سليمان، عمرو جمال، علي معلول.

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التحرير

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