صورة وخبر: الموصل.. طفلة في حقيبة ورحلة نزوح

كتب - علاء المطيري:

قال المجلس النرويجي للاجئين، السبت، إن أعداد الفارين من الموصل ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية بسبب المعارك التي تشنها القوات العراقية ضد تنظيم "داعش" في الجانب الغربي من المدينة التي يسيطر عليها التنظيم منذ صيف عام 2014.

ومع استمرار القتال تستمر عمليات الفرار من المدينة هربًا من قمع المسلحين الذين يستخدمون المدنيين دروعًا بشرية.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية، صورة لطفلة تحمل رضيعة على ظهرها في حقيبة ظهر أثناء خروجهم في رحلة نزوح من منطقة حي الإصلاح التي قامت القوات العراقية بتحريرها.