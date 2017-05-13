مدير أمن الإسماعيلية يجري جولة تفقدية بسجن "المستقبل"

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أجرى مدير أمن الإسماعيلية اللواء عصام سعد، اليوم السبت، جولة تفقدية في سجن المستقبل، مر خلالها على غرف احتجاز السجناء، وتأكد من نظافتها وصلاحية وسائل التهوية بها، مشددًا على الاهتمام بها خاصة في فصل الصيف.

وفي السياق، أوصى مدير الأمن بضرورة توقيع الكشف الطبى على نزلاء السجن بصفة مستمرة، موجهًا بضرورة حسن معاملة المترددين من ذويهم خلال الزيارات، فيما أكد على ضرورة اليقظة التامة وتنفيذ خطة التأمين الخاصة بالمنشأة.