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فيديو| كولن وشالكة يتعادلان مع هامبورج وليفركوزن في البوندسليجا

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فيديو| كولن وشالكة يتعادلان مع هامبورج وليفركوزن في البوندسليجا فيديو| كولن وشالكة يتعادلان مع هامبورج وليفركوزن في البوندسليجا

التحرير

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تعادل باير ليفركوزن أمام ضيفه كولن بهدفين لكل منها، خلال للقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب «باي ارينا» ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الألماني.

أحرز أهداف أصحاب الأرض ستيفان كيسلينج (60)، وجويل بوهانبالو (71)، بينما سجل لكولن ميلوس جويك (14)، و لوكاس كلونتير (49).

بهذه النتيجة رفع  بايرليفركوزن رصيده إلى 37 نقطة في المركز الـ12، وارتفع رصيد كولن إلى 46 نقطة محتلًا المركز الـ7 بالبوندزليجا.

وفي نفس الجولة تعادل شالكة أمام ضيفه هامبورج بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «فيلتينس ارينا».

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سجل لشالكة جويدو برجشتالر في الدقيقة 25، وأحرز هدف هامبورج ميشيل لا سوجا في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة رفع شالكة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الـ10، وارتفع رصيد هامبورج إلى 35 نقطة في المركز الـ16.

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التحرير

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