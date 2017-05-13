بايرن ميونيخ يفوز على لايبزيج بخماسية في مباراة ماراثونية

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خسر فريق لايبزيج من ضيفه بايرن ميونيخ، بنتيجة4 - 5، في المبارة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب ريد بول آرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الألماني.

سجل أهداف لايبزيج كل من مارسيل سايبتسر، وتيمو ويرنير هدفين، يوسف بولسن، في الدقائق الـ65،47،29،2.

بينما سجل أهداف بايرن كل من روبرت ليفاندوفسكي هدفين، وتياجو الكانتارا، ودافيد الابا، واريين روبن، في الدقائق الـ95،91،84،60،17.

وبهذا الفوز رفع بايرن رصيده للنقطة 79 متصدرا لجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند النقطة 66 في المركز الثاني بجدول الدوري.

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وضمن منافسات اللجولة نفسها، انتهى لقاء أوجسبورج ونظيره بروسيا دورتموند، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب إمبولس ارينا.

تقدم أوجسبورج في الدقيقة الـ28 عن طريق اللاعب الفريد فينبوجاسون، ليعادل دورتموند النتيجة في الدقيقة 32 عن طريق أوباميانج.

وحصل كل فريق على نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد أوجسبورج للنقطة 37 في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد دورتموند للنقطة 61 في المركز الثالث بجدول المنافسة.