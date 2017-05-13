أخبار عاجلة

زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي -
أهالي "فوه" بكفر الشيخ يترقبون وصول جثمان شهيد العريش -
القاهرة أبو ظبي: بطولة عام الخير في شهر الخير لصالح مستشفى مجدي يعقوب -
مساء dmc - حلقة السبت 13-5-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع الشيخ خالد الجندي" -
القاهرة أبوظبي: فقرة الأفضل مع الخطيب - السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 13 مايو 2017 -
القاهرة أبو ظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ نور الشربيني بطلة العالم في الإسكواش؟ -
وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية -
وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات -
حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بايرن ميونيخ يفوز على لايبزيج بخماسية في مباراة ماراثونية

Google+ Print
بايرن ميونيخ يفوز على لايبزيج بخماسية في مباراة ماراثونية بايرن ميونيخ يفوز على لايبزيج بخماسية في مباراة ماراثونية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

خسر فريق لايبزيج من ضيفه بايرن ميونيخ، بنتيجة4 - 5، في المبارة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب ريد بول آرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الألماني. 

سجل أهداف لايبزيج كل من مارسيل سايبتسر، وتيمو ويرنير هدفين، يوسف بولسن، في الدقائق الـ65،47،29،2. 

بينما سجل أهداف بايرن كل من روبرت ليفاندوفسكي هدفين، وتياجو الكانتارا، ودافيد الابا، واريين روبن، في الدقائق الـ95،91،84،60،17. 

وبهذا الفوز رفع بايرن رصيده للنقطة 79 متصدرا لجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند النقطة 66 في المركز الثاني بجدول الدوري. 

شاهد أيضا

وضمن منافسات اللجولة نفسها، انتهى لقاء أوجسبورج ونظيره بروسيا دورتموند، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب إمبولس ارينا. 

تقدم أوجسبورج في الدقيقة الـ28 عن طريق اللاعب الفريد فينبوجاسون، ليعادل دورتموند النتيجة في الدقيقة 32 عن طريق أوباميانج. 

وحصل كل فريق على نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد أوجسبورج للنقطة 37 في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد دورتموند للنقطة 61 في المركز الثالث بجدول المنافسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي

زيزو: الأداء الجمالي للأهلي غائب.. والحديث عن الإجهاد غير منطقي

وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية

وزير النقل يفاجئ مسؤولي محطة قطارات الأقصر بجولة تفقدية

وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات

وزير المالية: هذه حقيقة تغيير شكل العملة ورفع الدعم عن المحروقات

حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان

حسب الله: اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لا يُعد صداما مع البرلمان