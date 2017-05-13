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سوانزي يضرب سندرلاند بثنائية ويؤمن موقعه بالبريميرليج

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سوانزي يضرب سندرلاند بثنائية ويؤمن موقعه بالبريميرليج سوانزي يضرب سندرلاند بثنائية ويؤمن موقعه بالبريميرليج

التحرير

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خسر فريق سندرلاند من نظيره سوانزي سيتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي دارت بينمها اليوم السبت، على ملعب أوف لايت، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

تقدم سوانزي في الدقيقة 9 عن طريق اللاعب فيرناندو لورينتي، قبل ان يضيف كايل ناوتون الهدف الثاني في الدقيقة 47 من زمن المباراة. 

ورفع سوانزي رصيده للنقطة 38 ليبتعد عن مرحلة التهديد بالهبوط محتلًا المركز السابع عشر، بينما يتجمد رصيد سندرلاند عند النقطة 24 في المركز الأخير.

وفي مباراة أخرى من نفس الجولة، تمكن فريق بورنموث من تحقيق الفوز على نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيتنس فيرست. 

سجل لبورنموث جونيور ستاتيسلاس، وجوشوا كينج في الدقائق الـ85،25، بينما سجل هدف بيرنلي اللاعب سام فوكس في الدقيقة 83. 

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ورفع بورنموث رصيده للنقطة 45 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 40 بالمركز الرابع عشر بجدول الدوري. 

كما تمكن أيضا فريق ساوثهامتون من تحقيق الفوز على مضيفه ميدلزبره، بهدفين لهدف، في المباراة التي كانت بينهما على ملعب ريفرسايد ستديوم. 

أحرز هدف ميدلزبره اللاعب باتريك بامفورد في الدقيقة 72، بينما سجل ثنائية ساوثهامتون كل من جاي رودريجيز، وناتان ريدموند في الدقائق الـ57،42. 

وبهذه النتيجة نجح ساوثهامتون في رفع رصيده للنقطة 45 في المركز التاسع، بينما توقف رصيد ميدلزبره عند النقطة 28 في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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