عادل إمام في البرلمان لتصوير "عفاريت عدلي علّام"

كتب - أحمد علي:

استقبل مجلس النواب، اليوم السبت، فريق عمل المسلسل الرمضاني "عفاريت عدلي علام" بطولة الفنان عادل إمام، وذلك لتصوير بعض المشاهد في القاعة الرئيسية للبرلمان.

وكشف مصدر مطلع، أن أبطال المسلسل تواجدوا مبكرًا بالبرلمان، وانتهى التصوير قبل وصول موظفي المجلس، مشيرًا إلى أن فريق العمل ضم الفنان عادل إمام وهالة صدقي والمخرج رامي إمام، وتم تصوير لقطات تتضمن قيام هالة صدقي زوجة عادل إمام في المسلسل وهي تشكو لأعضاء المجلس عدم انفاقه عليها وتتهمه بإنفاق أمواله على النساء.

وعلّق النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، على تصوير عادل إمام مشاهد داخل المجلس قائلًا: "مفيش مشكلة طالما حصل على تصريح بالتصوير"، مضيفًا: "العمل التلفزيوني إذا كان فيه إصلاح للمجتمع وبرنامج صالح وليس هدام فلا يوجد مشكلة، وطالما حصل "إمام" على تصريح من الأمانة العامة للبرلمان ورئيس البرلمان فإنهما على يقين أنه عمل يخدم المجتمع".​