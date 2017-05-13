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الهجوم الإلكتروني يضرب «نيسان»

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الهجوم الإلكتروني يضرب «نيسان» الهجوم الإلكتروني يضرب «نيسان»

التحرير

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قال متحدث باسم شركة نيسان اليابانية للسيارات، اليوم السبت، إن إنتاج مصنعها في ساندرلاند بشمال شرق إنجلترا، تأثر بالهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له نحو 100 دولة.

وقال المتحدث: "مثل العديد من المنظمات تعرض مصنعنا في المملكة المتحدة لهجوم (رانسوموير) الذي أثر على بعض أنظمتنا مساء الجمعة. تعمل فرقنا لحل الأمر".

ورفض تأكيد تقارير إعلامية بأن الإنتاج في المصنع، الذي يعمل به سبعة آلاف عامل، توقف.

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كان "هاكرز"، خدعوا ضحايا، أمس الجمعة، ليفتحوا برامج خبيثة في مرفقات برسائل إلكترونية مؤذية بدت وكأنها تحتوي على فواتير وعروض لوظائف وتحذيرات أمنية وغيرها من الملفات القانونية.

وشفر برنامج (رانسوموير) بيانات أجهزة الكمبيوتر وطالب بمبالغ ما بين 300 و600 دولار كي تعود الأجهزة للعمل بشكل طبيعي.

وعطل الهجوم نظام الصحة في بريطانيا وشركات بينها شركة رينو لتصنيع السيارات وشركة (فيديكس) العالمية للبريد السريع.

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التحرير

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