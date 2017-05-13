صور| حاجزو الإسكان بكفر الشيخ يتهمون المحافظ بـ «الكذب»

التحرير

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اتهم حاجزو الإسكان الإجتماعي المعروف بـ"إسكان مبارك" عام 2008 بكفرالشيخ ، المحافظ اللواء السيد نصر ، بالكذب عليهم مرارا وتكرارا وذلك بعد أن وعدهم لأكثر من مرة ببناء مساكن خاصة لهم، مؤكدا أن مبلغ الـ 5 آلاف جنيها الذين قاموا بدفعه عام 2008 قد تم توريده للبنك والمحافظة في انتظار أمر التنفيذ.



وأكد محمد عزب ، أحد حاجزي الإسكان بكفرالشيخ، أنه قد قام بالسفر إلي القاهرة برفقة وفد من الحاجزين للوقوف علي حقيقة وعود المحافظة لهم، وتوجهوا إلي وزارة الإسكان وأيضا مركز التعبئة والإحصاء ، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قد أكدت لهم عدم وجود أي علم لديها بمشروع إسكان مبارك 2008 وأن المدرج لديها إسكان الشباب الذي تم الإعلان عنه العام الماضي فقط.



وأضاف "عزب" أن مركز التعبئة والإحصاء ، قد أكد لهم عدم استلامه أو علمه بأي أموال أرسلتها المحافظة بخصوص هذا الشأن ، مشيرا إلي أن أموالهم مازلت بحوزة المحافظة حتي الأن.

واتهم أيمن محمد علام ، أحد حاجزي الإسكان ، المحافظ بعدم تنفيذ وعوده لهم بأن الإسكان الإجتماعي علي رأس أولوياته، وذلك بعد أن صرح في أحد اللقاءات التلفزيونية أن الإسكان الذي سيتم إنشاؤه بمدينة كفرالشيخ مستقبلا سيكون استثماريا وليس إجتماعيا ليعود بأموال علي خزينة المحافظة، لافتا إلى أنه يحمل رقم حجز 5282 ومنتظر دوره منذ 10 سنوات ولا يوجد بريق أمل لتحقيق حلمه.

وقالت هدي محمد خيري، أحد حاجزي الإسكان، إنها سددت 5 آلاف جنيه منذ 2008، ولم تحصل على الوحدة السكنية التى تقدمت لها برغم مرور 9 سنوات، مؤكدة أنه تسكن مع زوجها وأولادها فى شقة مؤجرة من غرفتين وصالة بـ700 جنيه، مشيرة أنها فرحت بإعلان الرئيس والحكومة عن بناء مليون وحدة سكنية، إلا أنهم لم يتم إدراجهم للحصول على تلك الوحدات، وأنها لا تعرف مصيرها أموالها بعد تأكيد التعبئة والإحصاء عدم إستلام نقودهم كما أعلن المحافظ.

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واستطرد متولي الإبياري، أحد الحاجزي:«المحافظ وأعضاء مجلس الشعب كذبوا علينا»، وذلك بعدما أكدت وزارة الإسكان لرفاقه عدم إدراجهم في أي مشاريع إسكانية بكفرالشيخ، مضيفا أنه يحمل رقم حجز 7226 منذ سنوات ولا يعلم متي سيأتي دوره إن أتي.





ومن جهة أخرى شككت المهندسة عزة بدوي ، وكيل وزارة الإسكان بكفرالشيخ ، في كلام الحاجزين بشأن نفي وزارة الإسكان وجود أماكن لهم، مؤكدة أنهم مدرجين بالخطة الإسكانية، بناء علي تعليمات الوزارة ، مشيرة إلي أنها لديها خطابات من الوزارة تؤكد صحة كلامها.



وأضافت "بدوي" لـ "التحرير" أنهم سيتم إدماج الحاجزين في المشروع الإسكاني الجديد، وهو مايرفضه الحاجزين نظرا لارتفاع تكلفته عليهم.