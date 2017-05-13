الفقي: لا يواجه الإرهاب إلا مؤسسات ثقافية بحجم مكتبة الإسكندرية

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قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن مكتبة الإسكندرية أصبحت منارة ثقافية عالمية مُعترف بها بفضل الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير المكتبة السابق، لافتًا إلى أن «اختياره خلفًا له عبأ كبيرا يحتاج إلى جهد ضخم من أجل أن يتعاظم دورها في العالم».

أضاف الفقي، في تصريحات لقناة «أون لايف»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمنى له التوفيق، وذلك خلال ترأسه الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن الرئيس طلب الاهتمام بالبعد الإفريقي تحديدًا، وبذاكرة الوطن العربي، وما يحدث في بيت السناري من أنشطة ثقافية.

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أكد أنه يأمل أن تكون المكتبة بؤرة مضيئة ضد الإرهاب، ومكافحة التطرف، مشيرًا إلى أن الثقافة والأدب والفن «صناعة الحياة»، في حين أن الإرهاب «صناعة الموت»، مستكملًا: «لا يواجه الإرهاب إلا مؤسسات ثقافية بحجم مكتبة الإسكندرية».