أبو هاشم: الطيب تجاهل التظلم.. وسألجأ للقضاء

التحرير

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قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تجاهل تظلمه حول تمكينه من رئاسة جامعة الأزهر باعتباره أقدم النواب.

أضاف أبو هاشم لـ"التحرير" أنه فور قرار الطيب بتكليف الدكتور محمد المحرصاوي برئاسة الجامعة، تقدم بتظلم رسمي على القرار إعمالا للقانون الذي نص في مادته رقم 144 من قانون تنظيم الأزهر على أنه يعين لرئيس جامعة الأزهر 4 نواب، يتولى أقدمهم مهام رئيس الجامعة في حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتلقى أي رد على التظلم.

وتابع أنه سيلجا للقضاء الإداري من أجل الحصول على حقه القانوني فى رئاسة جامعة الأزهر باعتباره أقدم النواب.

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وأعلن نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر عن تنظيم مؤتمر، الإثنين المقبل، للتضامن مع أبو هاشم من أجل الحصول على حقه القانوني في رئاسة جامعة الأزهر كقائم أعمال بدلا من المحرصاوي، وذلك في حضور نخبة من رجال القانون.

كان الدكتور أحمد الطيب، قرر الأسبوع الماضي، إعفاء الدكتور أحمد حسني، من منصبه كقائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، وتكليف المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية، بمهام القائم بأعمال رئيس الجامعة، الأمر الذي أغضب أبو هاشم، باعتباره الأحق بالمنصب، على حد تعبيره.