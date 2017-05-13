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بالفيديو.. محافظ بورسعيد: «إحنا خدامين الشعب»

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بالفيديو.. محافظ بورسعيد: «إحنا خدامين الشعب» بالفيديو.. محافظ بورسعيد: «إحنا خدامين الشعب»

التحرير

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وجه اللواء السيد الغضبان، محافظ بورسعيد، بتوزيع أكثر من 7 آلاف كرتونة لمستلزمات رمضان لموظفي المحافظة مجانًا، وتجهيز معرض "أهلًا رمضان" بالتعاون مع وزارة ؛ لتوفير السلع المدعمة للمواطنين الأكثر إحتياجًا.

وقال "الغضبان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة المحور، اليوم السبت، إن القوات المسلحة تتكفل بإنشاء 20 مائدة رحمن، بطاقة استيعابية 4 آلاف مواطن كل رمضان.

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وأضاف "منع موائد الرحمن في المحافظة لم يكن قرارا، لكن عبارة عن مقترح مقدم من المحافظة للمواطنين بتجهيز مواد غذائية وتوزيعها على الفقراء للحفاظ على شعورهم"، مختتما حديثه "إحنا خدامين عند أهلنا وشعبنا، والمواطن الأكثر احتياجًا ولازم نوفر له حياة كريمة".

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التحرير

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