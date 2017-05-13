رئيس «اقتصادية» البرلمان: الكلام عن تغيير «الجنيه» غير حقيقي

التحرير

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«ليس مقترحا حقيقيا حتى نأخذه على محمل الجد ونفكر فيه»، هكذا رد النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على سؤال «التحرير»، حول المقترحات التي يتم تداولها بتغيير العملة المصرية من الجنيه إلى عملة جديدة كخطوة لحل الأزمة الاقتصادية ومعرفة حجم الأموال التي يخزنها أصحابها بشكل غير رسمي.

وأضاف غلاب، أنه لم يأت إلى البرلمان أي مقترح من هذا القبيل، موضحا أن الأمر فقط يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقترح الحكومة أي شيء يخص هذا الأمر أو حتى اقتراح رسمي من قبل أحد النواب.

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كانت النائبة نادية هنري، عضوة اللجنة الاقتصادية، طالبت، في بيان اليوم السبت، بتغيير شكل العملة المصرية؛ لإجبار من يدخرون أموالا خارج القطاع المصرفي على تسليمه للبنوك في خطوة -من وجهة نظرها- تساهم في حل الأزمة الاقتصادية.