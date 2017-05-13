أول ظهور لـ«تيم» بعد الزواج وإحراج «حماقي».. لقطات من حفل «موريكس دور»

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أقيم حفل توزيع جوائز "موريكس دور - Murex D'Or" لعام 2017 والمقام حاليًا فى العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس الجمعة بحضور نجوم الوطن العربى والذى شهد تكريم عدد من الفنانين، نرصد فى النقاط التالية أبرز المكرمين وبعض اللقطات التى شهدها الحفل.

ظهور خاص لسعد لمجرد

على الرغم من أزمته الأخيرة المتعلقة بقضية اغتصاب فتاة فرنسية وإقامته الجبرية في العاصمة الفرنسية باريس، إلا أن المطرب المغربي سعد لمجرد نجح فى الفوز بجائزة الجمهور لهذا العام بأغنيته "غلطانة".

وفي لافتة جميلة من منظمى الحفل عرض فيديو للنجم المغربى سعد لمجرد تضمن بعض أعماله، أثناء إعلان اسمه لتسلم الجائزة.

تيم الحسن يهدي جائزته لزوجته

بعد أيام قليلة على عقد قرانهما، كرم الفنان تيم الحسن كأفضل ممثل عربى لعام 2016 بحفل الموريكس دور، وقام بإهداء الجائزه لزوجته الفنانة وفاء الكيلانى.

وعلقت وفاء الكيلانى على ذلك الإهداء عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "من مصر مبروك حبيبى أنت والنجاح وجهان لعملة واحدة".

وعن غياب زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني صرح تيم الحسن لأحد المواقع الإلكترونية خلال الحفل، بأنه كان من المقرر حضورها برفقته ولكن حدث "ظرف" حال سفرها معه خاصة أنها في مصر.

حضور عمرو يوسف وكندة علوش

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خطف النجم عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش الأنظار في حفل "الموريكس دور" بإطلالتهما، حيث ظهر عمرو ببدلة سوداء زادت من وسامته، وارتدت كندة فستان أسود طويل أنيق مكشوف الكتفين، وقد حصد يوسف جائزة أفضل ممثل عربى عن مسلسله الأخير "جراند أوتيل".





موقف محرج لمحمد حماقي

تعرض المطرب محمد حماقي لموقف محرج قبل صعوده على خشبة المسرح من قِبل مقدم جائزته الإعلامي اللبناني زافين قيومجيان، بعدما صرح الأخير بأنه لا يعرف محمد حماقي الفائز بجائزة أفضل مطرب عربى ولكنه دومًا عندما تعجبه أغنية مصرية يجدها تخصه، ليرد عليه "حماقي" بعد صعوده المسرح، قائلًا: "إنه أيضًا لا يعلم زافين وأول مرة يراه في حياته في الحفل ولكنى أحبه".

منى زكي وزيادة في الوزن

لفتت الفنانة مني زكي الأنظار بإطلالتها الجذابة في حفل "الموريكس دور"، وارتدت فستانًا "أحمر" بينما بدت بزيادة بسيطة في الوزن، ونالت زكى أفضل ممثلة عربية عن دورها بفيلم "من 30 سنة".

بوسي شلبي بفستان "أسود"

لا تزال الإعلامية بوسي شلبي تطل فى المناسبات المختلفة بثياب الحداد على زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز حيث اختارت أيضًا ارتداء فستانًا أسود بالحفل، ولكنها بالرغم من ذلك لفتت الأنظار بإطلالة أنيقة أضافت لها البساطة والجاذبية.