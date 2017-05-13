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صور| اتحاد الكرة يستضيف الخبيرة التسويقية للفيفا

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استضاف الاتحاد المصري لكرة القدم، عصر اليوم السبت، جولبرك سلمان، الخبير التسويقي بالاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) لإلقاء محاضرة عن العلامات التجارية والتسويق التجريبي، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من برنامج الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية بجامعة القاهرة.

ويذكر أن جولبرك، محاضرة زائرة للمركز الدولي للدراسات الرياضية ( CIES ).

تعقد المحاضرة بقاعة المؤتمرات بمبنى الاتحاد بالجزيرة، وتأتي في إطار خطة الاتحاد للتعاون مع المؤسسات العلمية لتطوير عناصر اللعبة خاصة في مجالات الإدارة والتسويق والاستثمار الرياضي.

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