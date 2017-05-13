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الأهلي ينعى شقيق حسام عاشور

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الأهلي ينعى شقيق حسام عاشور الأهلي ينعى شقيق حسام عاشور

التحرير

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غادر حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  معسكر الفريق بمدينة الإسكندرية، بسبب وفاة شقيقه.

ونعى الأهلي وفاة شقيق عاشور في بيان رسمي، جاء نصه كالتالي:

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«النادي الأهلي، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ورئيس قطاع الإعلام، وإدارات النادي كافة.. ينعون ببالغ الحزن والأسى المغفور له ـ بإذن الله ـ شقيق الكابتن حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، الذي وافته المنية اليوم، السبت، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

 ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زاناكو الزامبي في السابعة مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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