استبعاد حسام عاشور من مباراة زاناكو بسبب وفاة شقيقه

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قرر حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد لاعب خط الوسط حسام عاشور من مواجهة فريق زاناكو الزامبي، اليوم السبت؛ بسبب وفاة شقيقه، وغادر اللاعب معسكر الفريق لحضور الجنازة.

ويستضيف الأهلي فريق زاناكو في تمام السابعة مساء اليوم بستاد "الجيش" ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا "صبّرك الله و ثبّتك يا عاشور في وفاة أخيك و تقبله بواسع رحمته..نسألكم الدعاء لأخ حسام عاشور".