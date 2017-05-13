إنريكي يؤكد غياب بيكيه عن لقاء بالماس

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أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة، خطورة فريق لاس بالماس، قبل لقاء غد الأحد بملعب "دي جران كاناريا"، ضمن مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال إنريكي - خلال المؤتمر الصحفي بالمباراة - إن لاعبو لاس بالماس قدموا موسما مميزا، وأن اللقاء لن يكون سهلا، "هم فريق خطير وسنلعب على أرضهم وبين جمهورهم، وهم من الفرق القليلة التي تقدم كرة قدم جميلة جدا، أقول ذلك من الموسم الماضي".

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وعن جاهزية الفريق والغيابات، قال المدير الفني لنادي برشلونة "لدينا غيابات بمراكز مهمة، لكن لدينا خيارات لتعويض الغيابات بعضها ستكون مثيرة وبعضها مخاطرة لكنه تحدٍ جميل"، مؤكدا غياب قلب الدفاع جيرارد بيكيه.

وعن معنويات الفريق قبل آخر 3 مباريات بالليجا، قال إنريكي "سنقاتل حتى آخر مباراة، وسنرى كيف ستنتهي الليجا، وفي حال تحقيقنا للقب سنحتفل".