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بالصور .. وفد من "الآثار" يصل مطار أبو رديس متوجهًا لمدينة سانت كاترين

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مصراوي Masrawy

وفد من الآثار يصل مطار أبو رديسوفد من الآثار يصل مطار أبو رديس

وفد من الآثار يصل مطار أبو رديس (2)وفد من الآثار يصل مطار أبو رديس (2)

وفد من الآثار يصل مطار أبو رديس (3)وفد من الآثار يصل مطار أبو رديس (3)

وفد من الآثار يصل مطار أبو رديس (4)وفد من الآثار يصل مطار أبو رديس (4)

جنوب سيناء - أحمد السيد:

وصل إلى مطار أبو رديس، اليوم السبت، وفد من وزارة الآثار، برئاسة الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار، متوجها إلى مدينة سانت كاترين.

ضم الوفد، كوادر من أساتذة وخبراء متخصصين فى الحفاظ على قيمة ومكانة الآثار فى ، وترميم القطع الأثرية .

كان في استقبال الوفد بمطار أبور ديس، كل من اللواء نادر حنفي، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، والمهندس مدحت صلاح مدير مديرية الإسكان، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبو رديس .

جدير بالذكر، أن وزارة الآثار، كانت أصدرت بيانًا خاصًا، بمنطقة "تل المروة"، طالبت فيه الجهات المعنية بجنوب سيناء بإيقاف أعمال البناء، التي يجريها جهاز تعمير جنوب سيناء وهي 200 منزل بدوي.

وجاء في البيان أن منطقة "تل المروة" منطقة أثرية لا يجوز البناء فيها، رغم أنها خالية تمامًا من الآثار، ولا يوجد بها سوى أطلال قلاية على بُعد 750 مترًا من المباني.

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