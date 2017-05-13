بالصور.. تنفيذ 11 قرار إزالة لعقارات مخالفة بحي شرق الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الأمن، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بحي شرق، وذلك في إطار خطة المحافظة للتصدي لظاهرة البناء المخالف.

من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية في تصريحات صحفية: "إن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عازمة على التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف، ومعاقبة كل موظف متسبب في تعطيل إجراءات إزالة تلك العقارات".

وأضاف المحافظ أنه سيجري تحصيل غرامات فورية منعًا لاستمرار هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن المواطنين وسلامتهم، وتشكل ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، بحسب قوله.

بدوره، أوضح اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق الإسكندرية، أن الحملة نجحت فى تنفيذ 11 قرار إزالة لعقارات مخالفة بنطاق الحي بالتعاون مع قوات الأمن من قسم شرطة سيدي جابر.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، جرى تنفيذ قرار الإزالة رقم 89 لسنة 2016 بالعقار الكائن 6 شارع محمد أمين شهيب بمنطقة كفر عبده، وقرار إزالة رقم 3153 لسنة 2016 لعقار الكائن 64 شارع سكينة بنت الحسين، وقرار إيقاف أعمال البناء المخالف رقم 394 لسنة 2017 بالعقار رقم 30 بشارع حلمي بهجت بدوي سيدي جابر.

كما نُفذ قرار الإيقاف رقم 384 لسنة 2017 للعقار رقم 7 بشارع حسن الخولي منطقة سان ستيفانو، وقرار إزالة رقم 506 لسنة 2016، للعقار 172 ناصية شارع شهاب منطقة سيدي جابر، وكذلك قرار رقم 356 لسنة 2017 بعقار بشارع ابن وصيف شاه منطقة سيدي جابر، وتنفيذ القرار رقم 539 لسنة 2017 بالعقار الكائن 148 طريق الجيش سيدي جابر، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الإزالة أرقام 328، 329 ،330 لسنة 2016 بالعقار الكائن البرج السادس بأبراج سيدي جابر.