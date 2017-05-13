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"أبوهاشم" يقيم دعوى قضائية ضد الأزهر بسبب ندب المحرصاوي رئيسا للجامعة

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"أبوهاشم" يقيم دعوى قضائية ضد الأزهر بسبب ندب المحرصاوي رئيسا للجامعة "أبوهاشم" يقيم دعوى قضائية ضد الأزهر بسبب ندب المحرصاوي رئيسا للجامعة

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد أبو هاشم

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، ضد قرار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بانتداب الدكتور محمد المحرصاوي قائم بأعمال رئيس الجامعة، بحسب قوله.

وقال أبوهاشم في تصريحات لمصراوي، إن المادة 44 من القانون 103 المنظم للعمل داخل الأزهر، تنص على تولي أقدم نواب رئيس الجامعة، منصب رئيس الجامعة حال خلوه.

وكلف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الدكتور محمد المحرصاوي عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، للقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر، خلفا للدكتور أحمد حسني.​

ومن المقرر، أن يعقد بوهاشم مؤتمرا صحفيا عصر يوم الاثنين المقبل، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بأحقيته في رئاسة الجامعة.

وقال "أبوهاشم ": "استنفذت كل السبل داخل المؤسسة للحصول على حقي بتعييني رئيسا للجامعة، بصفتي أقدم النواب، لذلك أقمت الدعوى القضائية".

وتواصل محرر "مصراوي" مع الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، للتعليق على الأمر، إلا أنه رفض الرد على هاتفه.

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مصراوي Masrawy

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