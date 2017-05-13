جابر نصار: 10 آلاف جنيه مكافأة أفراد بعثة الكشف الأثري بالمنيا

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قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، إن الجامعة تدعم الاكتشافات الأثرية، وستتولى تمويل الكشف الأثري بمنطقة تونا الجبل بالمنيا بشكل غير محدود؛ لتطوير المنطقة بالكامل، ووضعها على قائمة السياحة العالمية.

وأوضح "نصار"، في كلمته خلال مؤتمرصحفي، أن جامعة القاهرة ستسعى لتحويل استراحة طه حسين إلى متحف ومزار ومنتدى ثقافي، مضيفا أن الآثار ملك المصريين والعالم أجمع، مشددا على أن الحفاظ عليها لا يقتصر على الوزراة فقط.

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وأعلن رئيس الجامعة عن منح مكافأة 10 آلاف جنيه لكل عمال بعثة الجامعة التي ساهمت في الكشف الأثري الجديد قائلا "الأسبوع الجاي هستقبل العمال في الجامعة وهيقبضوا الشيكات".