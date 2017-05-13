برلماني عن تغيير العملة: «غيرنا 100 مرة والأهم قيمتها»

التحرير

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قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يعلم الهدف من المطالبة بتغيير العملة المحلية، لافتا إلى أنه سبق تغيير الشكل أكثر من مرة (معدن، ورق).

واقترحت نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تغيير شكل العملة، كأحد الحلول المتاحة للأزمة الاقتصادية الحالية.

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وأضاف "بدراوي"، في تصريحات لـ"التحرير"، اليوم السبت، "غيرنا العملة 100 مرة والمشكلة ليست في شكل الورقة، لكن قيمتها في السوق وقدرتها على الشراء".

ولفت النائب البرلماني إلى أنه ليس على دراية بفائدة أو فلسفة ذلك الطلب، خاصة أن الأزمة لا تكمن في الأموال المدخرة في المنازل، لكن قيمة العملة ذاتها.